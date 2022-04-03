بكلفة 14 مليار دينار.. انطلاق مشروع بناء 3 مجسرات ستمتص 30% من الزخم في محافظة عراقية

2022/04/03 | 11:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أعلن مستشار محافظ ديالى خضر مسلم العبيدي، اليوم السبت، عن انطلاق مشروع بناء 3 مجسرات بكلفة 14 مليار دينار.

وقال العبيدي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن " شركات محلية متخصصة باشرت بتنفيذ مشاريع بناء 3 مجسرات في آن واحد في مداخل بعقوبة الرئيسية الاول في تقاطع القدس والثاني في الرازي والاخير في عبدالله بن علي".

وأضاف أن " كلفة المجسرات الثلاث يصل الى 14 مليار دينار خصصت من ميزانية حكومة ديالى المحلية وميزانيات اخرى", لافتا الى أن "المشروع سيؤدي الى امتصاص الزخم المروري في مداخل بعقوبة بنسبة تصل الى 30% كما انه يخلق مرونة وانسيابية في الحركة لانها تقع على طرق رئيسية ومحورية بعضها مرتبط ببغداد بشكل مباشر".

وأشار إلى أن "الاوضاع الامنية والازمات الاقتصادية اخرت الكثير من المشاريع الهامة في ديالى خلال السنوات الماضية ونأمل ان يسهم انجاز مشروع المجسرات في خلق انسيابية اكبر في حركة المركبات".

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