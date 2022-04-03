موسكو: موقفنا من مسألتي القرم ودونباس لم يتغير

2022/04/03 | 12:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي، اليوم الأحد، إن موقف بلاده من مسألتي القرم ودونباس لم يتغير.وقال ميدينسكي أنه “لا توجد مسودة اتفاق سلام جاهزة لعقد أي اجتماع على مستوى كبير”.وأضاف أن “المحادثات مع أوكرانيا ستستأنف يوم الاثنين”، وفق ما نقلت “رويترز”.وكانت المخابرات العسكرية البريطانية، قد قالت اليوم الأحد إن […]

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