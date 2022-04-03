بعد دخولها حيز التنفيذ.. اليمنيون يستقبلون الهدنة بحذر

2022/04/03 | 12:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخلت هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد في اليمن حيز التنفيذ، مساء السبت، بحسب ما أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ.

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