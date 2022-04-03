النزاهة : استقدام رئيسين سابقين لأحد دواوين الأوقاف

2022/04/03 | 12:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور

أوامر استقدام بحق عددٍ من المسؤولين في

أحد دواوين الأوقاف، مُبيّنةً أنَّ

الأوامر شملت رئيسين (سابق وأسبق) لأحد

دواوين الأوقاف، فضلاً عن المُفتِّش

العام للديوان وا

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