الجيش الإيراني: كل معتد ينوي الهجوم على الجمهورية الإسلامية سیعاقب علی غبائه

2022/04/03 | 12:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أکد قائد القوة البریة للجیش الإيراني، العمید کیومرث حیدري، أن “إيران هي أکثر دول المنطقة أمنا”، محذرا من أن “كل معتد ينوي الهجوم علی الجمهورية الإسلامية سیعاقب علی غبائه”.وأشار العمید کیومرث حیدري إلى أن الوحدات التابعة للقوة البریة للجیش متمرکزة على جميع حدود البلاد، لافتا إلى أن “تواجد تلك القوات هناك لا […]

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