وكلاء الغاز في كركوك يقطعون عدداً من الطرق احتجاجاً على قلة التجهيز

2022/04/03 | 12:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك – واع – مهدي الربحاويتظاهر عدد من وكلاء الغاز في محافظة كركوك، اليوم الأحد، احتجاجاً على قلة التجهيز. وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إنَّ "وكلاء الغاز قطعوا الطرق قرب المنتوجات النفطية في محافظة كركوك بسبب قلة تجهيزهم بالغاز".وأضاف، أنَّ "وكلاء طالبوا بتجهيز يومي للغاز".

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