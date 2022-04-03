الكاظمي يزور علاوي الذي يرقد في مستشفى إبن سينا

2022/04/03 | 12:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

زار رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ،اليوم الاحد، رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي الذي يرقد في مستشفى ابن سينا.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، أن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، زار رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي الذي يرقد في مستشفى ابن سينا للاطمئنان على صحته”.

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