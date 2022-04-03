في واقعة نادرة.. نادي الماني يشرك 12 لاعبا بالخطأ

2022/04/03 | 12:23 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاء ذلك بعد إجراء المدرب الألماني جوليان ناغلسمان، تبديلين متتاليين.

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