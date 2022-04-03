اليابان تصف تشديد العقوبات ضد روسيا بأنه “السبيل الوحيد” في الوقت الحالي

2022/04/03 | 12:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، كويشي هاجيودا، أن السبيل الوحيد في الوقت الحالي أمام المجتمع الدولي هو “تشديد العقوبات على روسيا”.وقال هاجيودا في تصريح صحفي، إنه “في المرحلة الحالية (من تطور الأحداث) لا توجد طريقة أخرى سوى زيادة تشديد العقوبات ضد روسيا”.في الوقت نفسه، أقر الوزير بأنه “لا يمكن لأحد […]

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