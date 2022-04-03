بسبب إدمانه المخدرات.. مقتل شخص على يد شقيقيه شرقي بغداد

2022/04/03 | 12:27 - المصدر: السومرية نيوز

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أقدم شقيقان على قتل اخيهم، اليوم الاحد، بسبب تعاطيه وإدمانه المخدرات شرقي العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "اشقاء اثنين اقدما على قتل شقيقهم بطلق ناري بسبب تعاطيه وادمانه على المخدرات ضمن مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد".وأضاف أن "قوة امنية وصلت لمكان الحادث وتحفظت على الاخوة اجراءات اصولية".

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