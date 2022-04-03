إعلان حالة الاستنفار بقرية

2022/04/03 | 12:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر امني مطلع، الاحد، عن اعلان حالة الاستنفار الامني في محيط قرية زراعية شمال شرق ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "نقطة مرابطة أمنية في مدخل قرية جليبي ضمن حوض الوقف (30 كم شمال شرق بعقوبة) استهدفت من قبل قناصة داعش في ساعة متأخرة من مساء يوم امس، في اول هجوم من نوعه منذ 5 اشهر، لكن لم يؤدي الى اي اصابات وتم احتواء الموقف بسرعة من قبل القوات الامنية".

وأضاف المصدر، انه "جرى اعلان حالة الاستنفار الامني في كل نقاط المرابطة في قرية جليبي والقرى المجاورة لها فيما بدأت عملية تمشيط لأهداف محددة لتعقب قناصة داعش في البساتين الزراعية".

واشار الى ان "داعش يعتمد بنسبة تصل الى 80% من هجماته في الوقف على اسلحة القنص وتجنب الاشتباك المباشر لتفادي اي خسائر بشرية".

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