بعد مساومته فتاة..الإطاحة بمبتز إلكتروني في بغداد

2022/04/03 | 12:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الاحد، من القبض على متهم لقيامه بابتزاز فتاة إلكترونيا وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي إذا لم تدفع له مبالغ مالية.

وقالت المديرية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "مفارزها تمكنت من من القبض على متهم لقيامه بابتزاز فتاة إلكترونيا وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي إذا لم تدفع له مبالغ مالية، فبعد أن قام بأخذ 20 مليون دينار عراقي من الضحية، عاد بعد يومين ليطلب منها مبلغ مالي آخر قدره خمسة ملايين دينار".

وأضافت ان "عملية القبض تمت بعد أن استنجدت المشتكية بمفارز مكتب الغزالية لمكافحة الإجرام بتعرضها لابتزاز إلكتروني من قبل أحد الأشخاص وتهديدها بنشر صورها، على الفور تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الموضوع، وبعد جهد كبير ومميز تم التوصل إلى المتهم"، مبيناً انه "تم نصب كمين محكم والقبض عليه بالجرم المشهود، دونت أقواله بالاعتراف ابتدائيا وصدقت قضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة 430 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".

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