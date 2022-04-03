لاول مرة منذ 20 شهرا.. محافظة عراقية تسجل ادنى معدل يومي لـ

2022/04/03 | 12:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الاحد، عن تسجيل ادنى معدل يومي لاصابات كورونا منذ 20 شهرا.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" فرق ديالى الصحية سجلت حالتي اصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية وهي ادنى معدل يومي منذ 20 شهرا".

واضاف العزاوي،ان" تم تسجيل 20 حالة شفاء فيما لم تسجل أي حالة وفاة للاسبوع الثالث على التوالي في دلالة على انتهاء ذروة الموجة الرابعة في عموم مناطق ديالى".

واشار الى ان" تراكمية الاصابات بلغت 83187 اصابة والشفاء 82036 حالة والوفيات 585 حالة".

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