2022/04/03 | 12:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس اتحاد كرة القدم، الأمير علي بن الحسين، إن نقل مباراة منتخب العراق أمام الإمارات في تصفيات كأس العالم إلى خارج أرض الأول “مفاجئ للجميع”.

وأوضح الأمير علي وهو رئيس اتحاد غرب آسيا في تغريدة على تويتر، أن “قرار الاتحاد الدولي بنقل مباراة منتخب العراق الشقيق بتصفيات كأس العالم خارج أرضه مفاجئ للجميع.

واضاف، في حديثي مع الأخ عدنان درجال، وكرئيس لاتحاد غرب آسيا، أكدت على حق المنتخب العراقي باستضافة مبارياته على أرضه وبين جماهيره، كل الدعم للأخوة في العراق، لا للتمييز!”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمير علي يؤكد حق منتخب العراق لكرة القدم باستضافة مبارياته على أرضه) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمير علي يؤكد حق منتخب العراق لكرة القدم باستضافة مبارياته على أرضه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).