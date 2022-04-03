أرقام كبيرة.. لبنانيون يتجهون للعمل في العراق

2022/04/03 | 12:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجد في العراق حاليا أكثر من 410 شركات لبنانية تعمل في مجالات مختلفة مثل قطاعات التعليم والبناء والسياحة كالمطاعم والفنادق.أما في إقليم كردستان، فتوجد أكثر من 500 شركة، وفق السفير اللبناني، لا سيما في أربيل والسليمانية.

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