قطع ثمينة بأثمان بخسة.. “المعلومة” تفتح ملفات فساد الدخيل ونجله في نينوى

2022/04/03 | 12:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/نينوى… يوما بعد آخر، تنكشف معلومات وتسريبات جديدة بشأن الفساد الجاري في محافظة نينوى وتحديدا باخطر ملفاتها وأكثرها أهمية وهي ملف الاعمار في محافظة صنفت بأنها منكوبة بعد عمليات التحرير من “داعش” الاجرامي.وهناك أكثر من بطل في قصة الفساد بالمحافظة بشكل خفي وآخر علني، فيما تتفاوت الدرجة الوظيفية لأبطال الفساد تبعا لمناصبهم ومواقعهم.وفي […]

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