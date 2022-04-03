تجديد عقد صلاح.. “الفرعون” يلين بشأن راتبه

2022/04/03 | 12:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد تقرير لصحيفة “ميرور” البريطانية بأن نجم ليفربول، الدولي المصري محمد صلاح، اقترب من الاتفاق على عقد جديد سيبقيه في صفوف “الريدز” حتى نهاية مسيرته الكروية.وبعدما رفض صلاح الشروط الجديد لعقده مع ليفربول، والتي كان سيجني بموجبها 400 ألف إسترليني أسبوعيا، أشارت الصحيفة البريطانية إلا أن الدولي المصري يشعر بالامتنان مع التجاوب […]

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“الفرعون” يلين بشأن راتبه أولاً على ايرث نيوز.

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