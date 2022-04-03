2022/04/03 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_حسين_يونس في أيام البرد أكاد أن أتوقف عن البث ..فأنا لا أستطيع مقاومته ..



إلا بالنوم ..



و التدفئة بالبطاطين ..و الأحلام المزعجة المتقطعة ..



و الكوابيس .عندما يبدأ الجو في التغير و ينتشر الدفء ..



و تزدهر الورود في الحدائق ..



وتفتتح الطيور سيمفونية غناء الطبيعة ..



تتغير حالتي ..



و أتحول لعاشق لهذا الجمال ..



أتأمله أثناء حركتي ..و أستنشق الهواء بعمق ..و تغمرني موجه من التفاؤل ..



تجعلني أعيد النظر في كل ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الربيع و إحباطات المجتمع. - محمد حسين يونس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الربيع و إحباطات المجتمع. - محمد حسين يونس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).