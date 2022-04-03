الربيع و إحباطات المجتمع. - محمد حسين يونس



الربيع و إحباطات المجتمع. - محمد حسين يونس
2022/04/03 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#محمد_حسين_يونس في أيام البرد أكاد أن أتوقف عن البث ..فأنا لا أستطيع مقاومته ..

إلا بالنوم ..

و التدفئة بالبطاطين ..و الأحلام المزعجة المتقطعة ..

و الكوابيس .عندما يبدأ الجو في التغير و ينتشر الدفء ..

و تزدهر الورود في الحدائق ..

وتفتتح الطيور سيمفونية غناء الطبيعة ..

تتغير حالتي ..

و أتحول لعاشق لهذا الجمال ..

أتأمله أثناء حركتي ..و أستنشق الهواء بعمق ..و تغمرني موجه من التفاؤل ..

تجعلني أعيد النظر في كل ......

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