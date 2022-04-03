الربيع و إحباطات المجتمع. - محمد حسين يونس

#محمد_حسين_يونس في أيام البرد أكاد أن أتوقف عن البث ..فأنا لا أستطيع مقاومته ..
إلا بالنوم ..
و التدفئة بالبطاطين ..و الأحلام المزعجة المتقطعة ..
و الكوابيس .عندما يبدأ الجو في التغير و ينتشر الدفء ..
و تزدهر الورود في الحدائق ..
وتفتتح الطيور سيمفونية غناء الطبيعة ..
تتغير حالتي ..
و أتحول لعاشق لهذا الجمال ..
أتأمله أثناء حركتي ..و أستنشق الهواء بعمق ..و تغمرني موجه من التفاؤل ..
تجعلني أعيد النظر في كل ......
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