وزير الكهرباء يعلن استكمال الربط الشبكي مع تركيا

2022/04/03 | 12:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – وسام الملا

حدَّد وزير الكهرباء وكالة عادل كريم، اليوم الأحد، شرطاً لتوفير الطاقة بالصيف الحالي أفضل من السابق، فيما أشار الى استكمال الربط الشبكي للطاقة مع تركيا.

وقال كريم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنَّ "الصيف المقبل سيكون أفضل من سابقه في حال توفر الغاز والوقود للوزارة"، مبيناً، أنَّ "الوزارة لديها خطة ونأمل من اللجنة المالية تخصيص الأموال لاستكمال المشاريع والنواقص وإنشاء الخطوط والمحطات وشراء المحولات ولدينا خطة وسيتم تنفيذها قريباً".

وأضاف، أنَّ "الوزارة استكملت جميع أعمال الصيانة".

وبشأن الربط الكهربائي، أكَّد الوزير، أنَّ" الوزارة استكملت الربط الكهربائي مع تركيا، والربط مع الأردن تحت الإنشاء "، مشيراً الى أنَّ"المفاوضات مستمرة بشأن الربط الكهربائي مع الخليج من اجل الوصول الى اتفاقات ضامنة للطرفين".

وأوضح، أنَّ" المفاوضات مستمرة عن كلفة الإنشاء والتعرفة ونأمل خلال الأيام المقبلة الوصول الى حلٍّ مُرْضٍ للطرفين".

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