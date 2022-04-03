رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال يلتقي رئيس الفيفا إنفانتينو

2022/04/03 | 13:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التَقى وزيرُ الشَباب والرياضة، رئيس الاتّحاد العراقيّ لكرةِ القدم، عدنان درجال، رئيسَ الاتحاد الدوليّ لكرةِ القدم، جياني إنفانتينو، في العاصمةِ القطريّة الدوحة، على هامِشِ مُؤتمر الاتحاد الدوليّ بنسخته الثانية والسبعين.

وأكدَ إنفانتينو دعمه للاتحادِ العراقي للعبة، مبيناً أن نقل مباراته أمام الإمارات في تصفياتِ كأس العالم 2022 من بغداد كان أمراً طارئاً لم يكن بالحُسبان.

وأضاف رئيس الاتّحاد الدولي، أثناء اللقاء، حرصهُ على دعمِ مَسيرة الكرة العراقيّة والعمل في الفترةِ المُقبلة على تطويرِ لجانه العاملةِ بما في ذلك التأكيد على حقهِ في احتضانِ المنافساتِ الرسميّة والوديّة في ملاعب المدن العراقية، وبيّنَ، إن تحرُّك الاتحاد الدولي المُقبل سيكون الارتقاءَ بجميع الجوانب الداعمةِ للكرة العراقيّة.

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