خوشناو: الحزب الديمقراطي يستقوي بالصدر لإزاحة الاتحاد الوطني

2022/04/03 | 13:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، اليوم الاحد، ان الحزب الديمقراطي يستقوي بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لإزاحة الاتحاد الوطني والتفرد بالمشهد السياسي.وقال خوشناو في حديث لوكالة ايرث نيوز، “نحن نعتقد بان الانتخابات السياسية السابقة لا بد ان تحقق النص الدستوري بتوقيتاتها”، مؤكداً ان “على القوى السياسية ان تتبنى الحوار الدائم […]

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