2022/04/03 | 13:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة الإعلام الروسية، الأحد، عن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، قوله إن روسيا ستصدر الغذاء والمحاصيل إلى "الدول الصديقة" فقط وبعملة الروبل أو بعملات تلك الدول.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بعد الغاز.. روسيا تهدد الدول "غير الصديقة" بإمدادات الغذاء) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بعد الغاز.. روسيا تهدد الدول "غير الصديقة" بإمدادات الغذاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).