الكاظمي يصدر عددا من التوجيهات لتعزيز الأمن والسلم المجتمعي

2022/04/03 | 13:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قام القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،اليوم الأحد، باصدار عدد من التوجيهات لتعزيز الأمن.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، ان “الكاظمي زار مقر وزارة الداخلية، والتقى قيادات الوزارة وملاكاتها”.

واضاف، ان “القائد العام للقوات المسلحة، اصدر عدداً من التوجيهات لتعزيز الأمن، والسلم المجتمعي”.

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