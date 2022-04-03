2022/04/03 | 13:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب دعاة إسلاميون وبرلمانيون في الكويت بوقف دكتور يحاضر في كلية الطب بعدما قالوا إنه "عرض مشاهد إباحية أمام طلاب وطالبات بحجة تثقيفهم"، على حد قولهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مشاهد إباحية لطلبة طب تشعل غضب دعاة ونواب بالكويت ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مشاهد إباحية لطلبة طب تشعل غضب دعاة ونواب بالكويت ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).