ديالى: 10 الاف فلاح انضموا فعليا الى طوابير “العاطلين عن العمل”

2022/04/03 | 13:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… كشف رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى رعد التميمي، الاحد، عن انضمام 10 الاف فلاح فعليا الى طوابير العاطلين عن العمل.وقال التميمي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “ديالى مقبلة على كارثة حقيقية ربما تكون الاخطر في تاريخها الحديث بسبب الجفاف الذي يحاصر حاليا مصادر رزق 50% من الايادي العاملة ويدفعها بقوة […]

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