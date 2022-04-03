بوكيتينو يعلن قائمة باريس سان جيرمان لموقعة لوريان

2022/04/03 | 13:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لباريس سان جيرمان، قائمة فريقه لمباراة لوريان، المقرر لها مساء اليوم الأحد، على حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الفرنسي.

وقال بي إس جي إن ماركو فيراتي يتعافى من إصابة في أوتار الركبة، بينما سيعود المدافع السنغالي عبدو ديالو إلى للتدريبات بعد 12 يوما بسبب إصابته في العضلة الضامة.

ويعاني جوليان دراكسلر من تمزق في الغضروف المفصلي في ركبته اليمنى، فيما تعرض كيلور نافاس لإصابة في العضلة المقربة.

وضمت القائمة كلًا من:

“دوناروما – حكيمي – كيمبيمبي – راموس – ماركينيوس – مبابي – باريديس – إيكاردي – نيمار – دانيلو – داجبا – فينالدوم – كيرير – مينديز – جايا – إيبيمبي – ميسي – بيتشيابو – سيمونز – ميشوت – فرانكي – لوتيليه”.

ويتصدر بي إس جي جدول الترتيب، برصيد 65 نقطة، بينما يقبع لوريان في المركز السادس عشر، برصيد 28 نقطة.

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