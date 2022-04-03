2022/04/03 | 13:40 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عماد باجلان : الأزمة شيعية شيعية وعلى أحد الطرفين التنازل والقبول بالواقع) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: nHRXX9RuCbg
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عماد باجلان : الأزمة شيعية شيعية وعلى أحد الطرفين التنازل والقبول بالواقع) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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