“الأجنبي” يقسم اتحاد الكرة إلى نصفين

2022/04/03 | 13:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انقسم الاتحاد العراقي بكرة القدم، إلى نصفين بسبب نية الاتحاد التعاقد مع مدرب أجنبي.وقال مصدر في اتحاد الكرة لـ”ايرث نيوز” إن “رئيس الاتحاد عدنان درجال، أكد للجميع بأنه يرغب بالتعاقد مع مدرب أجنبي لقيادة المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة وهذا الأمر حظي بدعم عدد لا بأس به من أعضاء الاتحاد”.وبين أن […]

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