اقتصادي: قانون الامن الغذائي يتعارض مع الورقة البيضاء وينتهي بتشريع الموازنة

2022/04/03 | 13:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسوي اليوم الاحد، ان مشروع قانون الامن الغذائي هو مؤقت تنتهي صلاحيته او مفعوله بمجرد تشريع قانون جديد للموازنة.وقال المرسومي لوكالة “ايرث نيوز” ان “عنوان مشروع القانون يتضمن ٤ اشياء داعمة للامن الغذائي والتنمية والتحوط المالي والتخفيف من الفقر، لكن جميعهم غير موجودات في متن القانون او متناثرات […]

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