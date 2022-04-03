عالم جنّ جنونه - حسن مدن

2022/04/03 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن لا نعلم في أي سنة كتب ميخائيل نعيمة مقاله الذي يحمل العنوان أعلاه، فالكتاب الذي حوى هذا المقال، ومجموعة أخرى من مقالات نعيمة، وهو كتاب «النور والديجور»، صدر في بيروت في العام 1988، وهو نفسه العام الذي توفي فيه نعيمة عن عمر قارب المئة عام، حيث إنه مولود في العام 1889، وبالتالي علينا تخيل أن هذا المقال كتب قبل ذلك بسنوات، لا نملك الجزم بعددها.ولسنا بحاجة للتذكير بالمكانة الفكرية والأدبية الر ......





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