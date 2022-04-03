2022/04/03 | 13:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المنافذ تمنع دخول 1700 طن من الرز غير صالح للاستهلاك البشري » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 13:53

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ تمنع دخول 1700 طن من الرز غير صالح للاستهلاك البشري) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ تمنع دخول 1700 طن من الرز غير صالح للاستهلاك البشري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).