التجارة: وفرنا خزيناً من الحنطة لصالح التموينية

2022/04/03 | 13:57 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد : الصباح

وفرت وزارة التجارة خزينا من مادة الحنطة بعد استيراد كميات منها من منشأ استرالي لدعم ملف البطاقة التموينية.

ونقل بيان لوزارة التجارة عن مدير الشركة العامة لتجارة الحبوب محمد حنون قوله: إن "الموانئ الجنوبية استقبلت باخرة محملة بكمية 52 ألف طن من الحنطة الأسترالية لحساب البطاقة التموينية ضمن الإجراءات العاجلة لتوفير هذه المادة وتهيئة خزين استراتيجي للمرحلة المقبلة".

وأضاف أن "الموانئ تستعد أيضا لاستقبال باخرة ثانية محملة بالحنطة الأسترالية، ليصبح مجموع الكميات الواصلة 100 ألف طن".

ولفت حنون إلى "مباشرة أسطول النقل والجهات الساندة بنقل حمولة الحنطة ضمن محاور خطة التوزيع المركزية المقررة من قبل قسم التسويق

في الوزارة".

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