المحكمة الاتحادية ترد دعوى درجال ضد قرار حكومي يخص التخصيصات المالية لوزارة الشباب

2022/04/03 | 13:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ردت المحكمة الاتحادية العليا، دعوى وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، ضد قرار مجلس الوزراء الخاص بنقل التخصيصات المالية لدوائر الوزارة المنقولة الصلاحيات إلى المحافظات.وقال مصدر قضائي لـ”ايرث نيوز” إن “المحكمة الاتحادية العليا، قررت رد الدعوى (8 اتحادية) المقامة من قبل وزير الشباب والرياضة ضد قرار مجلس الوزراء 62”.وأوضح أن “قرار مجلس […]

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