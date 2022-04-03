استعدوا لاحتمال رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بنسبة أكبر بالأشهر القادمة

2022/04/03 | 13:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يزال سوق الوظائف في حالة جيدة، كما أن الرواتب تنمو بمعدل قوي - رغم أنها ليست بالسرعة الكافية لتعويض ارتفاع الأسعار في كل شيء تقريبًا.وهذا يعني أن الاحتياطي الفيدرالي على استعداد لرفع أسعار الفائدة في مايو بمقدار نصف نقطة.

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