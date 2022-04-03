2022/04/03 | 14:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سمانا السامرائي

كان ذلك مباغتاً، كما لو كنت في فيلم

نفسي، كل شيء يسير بسرعة لدرجة أنه يبدو

متوقفاً، وأنا أحتل مركز الشاشة بعينين

ذاهلتين، تلك الفترة التي أعادت تشكيل

عالمي… ذلك الوقت الذي أد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكايتي مع الغلوتين) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكايتي مع الغلوتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).