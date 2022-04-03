تقرير :ما زالوا يواجهون غزوات المستورد حرفيو كربلاء متمسكون بصناعة العدد يدويا

2022/04/03 | 14:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين زحمة المواد التي تشابكت كأنها

اغصان اشجار في غابة جلس رياض ماسكا

الرندة ليصنع من عصا طويلة (ربد الكرك)

وهو جزء من عشرات الاجزاء الخشبية التي

تصنع من اشجار عراقية تميزها متانتها

وقوتها عن باقي المو

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