الرئيس الباكستاني يحل البرلمان والحكومة

2022/04/03 | 14:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الباكستاني عارف علوي، حل

البرلمان والحكومة بناء على طلب رئيس

الوزراء عمران خان، فيما دعا لانتخابات

مبكرة في غضون 90 يوماً.

وألغى البرلمان الباكستاني اليوم الأحد

مشروع قرار التصويت على حجب

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