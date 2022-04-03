القبض على 4 متهمين بقضايا المخدرات في نينوى وكربلاء 

2022/04/03 | 14:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، عن القاء القبض على اربعة متهمين بقضايا المخدرات في محافظتي نينوى وكربلاء.وذكرت الوزارة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “قسم مكافحة مخدرات نينوى ألقى القبض على متهمين اثنين ضبط بحوزتهما (200) حبة من المؤثرات العقلية”.وأضافت أن “مفارز قسم مكافحة مخدرات كربلاء ألقى القبض على متهمين […]

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