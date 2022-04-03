الزاملي: آفة الفساد اهدرت اموال ومقدرات البلد

2022/04/03 | 14:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد حاكم الزاملي النائب الأول لرئيس مجلس النواب ،اليوم الاحد، أن آفة الفساد اهدرت مقدرات البلد.

وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان، أن “الزاملي التقى اليوم رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، في مقر القضاء الاعلى، لبحث جهود مكافحة الفساد والتنسيق في مجال اقرار التشريعات والقوانين التي تصب في خدمة المواطن”.

وأضاف أن “الجانبين أكدا على ضرورة تعزيز التنسيق المشترك في مجال اقرار القوانين ومكافحة الفساد وكشف و محاسبة المفسدين وفق القانون”.

وأكد الزاملي بحسب البيان أن “الفساد آفة اهدرت اموال ومقدرات البلد وكانت سببا في الواقع المرير الذي يعيشه شعبنا اليوم وهي كانت ولا زالت تنخر جسد الدولة بكل مفاصلها”، مشيراً الى أن “عملية محاربة الفساد تتطلب جهود استثنائية مشتركة بين جميع السلطات”.

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