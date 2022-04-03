2022/04/03 | 14:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر قائد القوة البرية للجيش الإيراني، العميد کیومرث حیدري ،اليوم الأحد، من أن كل معتد ينوي الهجوم على إيران سيعاقب على تصرفه

وأشار حیدري إلى أن الوحدات التابعة للقوة البرية للجيش متمركزة على جميع حدود البلاد، لافتا إلى أن تواجد تلك القوات لا يعني بأن هناك خطرا يهدد إيران، بل يأتي ذلك بسبب الاستعداد الاكبر والإشراف المعلوماتي على الحدود.

وأضاف حیدري ان إيران تتمتع اليوم بأمن كبير ومستدام قائم على العلوم والتقنية على الحدود.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد القوة البرية: كل معتد ينوي الهجوم على إيران سيعاقب على تصرفه) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد القوة البرية: كل معتد ينوي الهجوم على إيران سيعاقب على تصرفه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).