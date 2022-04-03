2022/04/03 | 14:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واع

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الاحد، عن ضبط 6 شاحنات مخالفة في مديرية جمرك المنطقة الوسطى.

وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)، أن "مديرية جمرك المنطقة الوسطى متمثلة بقسم التحري ومكافحة التهريب تمكنت من ضبط (6) شاحنات مخالفة للشروط والضوابط الاستيرادية".

وأضاف البيان أن "الشاحنات محملة بمواد متنوعة (عطور +ملابس+ براد ماء + وحقائب نسائية)"، لافتاً الى أنه "تمت احالة جميع المخالفات الى الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين".

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