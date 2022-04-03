رئيسي: إيران تدعم تشكيل حكومة قوية في العراق

2022/04/03 | 14:27 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيسي: نعتبر أن أدنى حالة من انعدام الأمن في العراق تضر بالمنطقة بأسرها.

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