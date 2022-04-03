2022/04/03 | 14:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت الشيخة لبنى القاسمي، أول امرأة تتسلم حقيبة وزارية بحكومة الإمارات والتي شغلت مناصب عديدة كان اخرها وزيرة التسامح حتى عام 2017، على أن الامارات دولة متسامحة حتى قبل تأسيسها وبناء عليه تعتمد مبدا ايصال المساعدات لكل محتاج بالعالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشيخة لبنى القاسمي لـCNN: الإمارات دولة متسامحة حتى قبل تأسيسها) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشيخة لبنى القاسمي لـCNN: الإمارات دولة متسامحة حتى قبل تأسيسها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).