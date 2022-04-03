2022/04/03 | 14:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاحد، عن ضبط ٦ شاحنات مخالفة للضوابط في كمرك المنطقة الوسطى.وذكرت الهيئة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مديرية كمرك المنطقة الوسطى متمثلة بقسم التحري ومكافحة التهريب تمكنت من ضبط ٦ شاحنات مخالفة لشروط والضوابط استيراد”، واضافت ان “الشاحنات محملة بمواد متنوعة ( عطور +ملابس+ براد […]

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