الفتح يكشف عن موقف السنة والكرد من تهميش الإطار التنسيقي

2022/04/03 | 14:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداوضحت عضو تحالف الفتح سهيلة السلطاني، اليوم الاحد، معنى الحكومة التوافقية التي يدعو لها تحالف الفتح والاطار التنسيقي.وقالت السلطاني في تصريح لـ (بغداد اليوم)، إن "الحكومة التوافقية التي دعت لها قوى الاطار لا تعني انها تبنى حسب المحاصصة الطائفية وتوزع المناصب فيها على هذا الاساس".واضافت، ان "ما دعا له الاطار فيما يخص الحكومة التوافقية هو انها حكومة لا تقصي اي طرف عراقي وتكون حكومة يتوافق فيها الجميع ويرضى عنها الجميع".وتابعت السلطاني، ان "تشكيل حكومة تهمش الإطار الذي يمثل جزء كبير من مكونات الشعب امر مرفوض ولا يمكن القبول به"، مشيرة الى ان "السنة والكرد هم ايضا رافضين لتهميش الإطار التنسيقي وابعاده عن مباحثات تشكيل الحكومة".

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