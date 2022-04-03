مجزرة أنصار.. والصحة الذهنية والسعادة

2022/04/03 | 14:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باختصار يخضع الشعب اللبناني حالياً للعنف الجماعي.العنف الاقتصادي – الاجتماعي والعنف السياسي الذي يمنع أي حلّ ولو لجانب واحد من جوانب الحياة

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