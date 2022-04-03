اياد علاوي يرقد في مستشفى ابن سينا والكاظمي يزوره

2022/04/03 | 14:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

اليوم الاحد، رئيس الوزراء الأسبق اياد

علاوي الذي يرقد في مستشفى ابن سينا.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء،

في بيان صحفي أن “رئيس مجلس الوزراء

مصطفى الكاظمي، ز

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