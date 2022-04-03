الرئيس الايراني يؤكد على دعم طهران لوحدة العراق واستقلاله وأمنه

2022/04/03 | 14:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الايراني على دعم طهران

لوحدة العراق واستقلاله وأمنه وتعزيز

مكانة العراق الإقليمية والدولية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ

الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي خلال

اتصال هاتفي من الرئيس العرا

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