2022/04/03 | 14:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن البنك المركزي الصيني، توسيع البرنامج التجريبي لليوان الرقمي، ليشمل المزيد من المدن الصينية، بعد نجاح تجربته في عدد من المدن الصينية في السنوات السابقة.وبحسب بيان البنك المركزي الصيني (بنك الشعب الصيني)، الصادر أمس السبت، فإن العملة الصينية الرقمية التي تحمل اسم (e-CNY)، ستتاح في مدن جديدة مثل تيانجين وتشونغتشينغ، ومدينة قوانغتشو […]

ظهرت المقالة الصين تبدأ التعامل باليوان الرقمي في مدن جديدة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين تبدأ التعامل باليوان الرقمي في مدن جديدة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين تبدأ التعامل باليوان الرقمي في مدن جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).