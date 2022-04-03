السندويچ بنا يتصدر مسببات الحرائق العراق

2022/04/03 | 14:58 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أهم سببين بارتفاع نسبة حوادث الحريق في العراق اولهما الى تذبذب التيار وتداخل الاسلاك الكهربائية العنكبوتية في المناطق السكنية والتجارية منها والسبب الثاني تعزوه المديرية الى استشراء المخالفات البناء واضافات البناء باستخدام الواح السندويج بنل.

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